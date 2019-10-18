Lady Gaga hayranıyla dans ederken sahneden düştü o anlar böyle yansıdı

Peki, Lady Gaga kimdir?

Gerçek adı Stefani Joanne Angelina Germanotta olan Lady Gaga, 28 Mart 1986’da Yonkers, New York‘ta, İtalyan bir baba ve Yunan bir anneden oluşan bir aileden dünyaya gelmiştir. ABD’li şarkıcı, söz yazarı ve müzisyendir. 4 yaşında piyano çalmaya başladı ve piyano ile ilk bestesini 13 yaşında yaptı. 14 yaşına geldiğinde gece kulüplerinde canlı performans vermeye başlamıştı.