Lady Gaga hayranıyla dans ederken sahneden düştü o anlar böyle yansıdı
Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, hayranıyla beraber sahnede dans ederken düştü, o anlar kameralara kaydedildi.
Bradley Cooper ile beraber rol aldığı film Bir Yıldız Doğuyor'un çekimleri esnasında aralarında çıkan aşk dedikodularıyla magazin dünyasını sallayan Lady Gaga, Las Vegas'taki konseri esnasında tatsız bir olay yaşadı.
Dünyaca ünlü şarkıcı, binlerce kişinin seyrettiği konserinde hayranıyla dans ederken bir anda sahneden düştü. Hayranı ise Lady Gaga'nın üzerine düştü. Gaga'nın ve hayranının sahneden düşüşü ise konseri izleyenlerin kameralarına yansıdı.
Güvenliklerin ve konserdekilerin yardımına koştuğu Lady Gaga ve hayranı olaydan yara almadan kurtuldu. Gaga, olayın ardından konsere devam etti.
Peki, Lady Gaga kimdir?
Gerçek adı Stefani Joanne Angelina Germanotta olan Lady Gaga, 28 Mart 1986’da Yonkers, New York‘ta, İtalyan bir baba ve Yunan bir anneden oluşan bir aileden dünyaya gelmiştir. ABD’li şarkıcı, söz yazarı ve müzisyendir. 4 yaşında piyano çalmaya başladı ve piyano ile ilk bestesini 13 yaşında yaptı. 14 yaşına geldiğinde gece kulüplerinde canlı performans vermeye başlamıştı.