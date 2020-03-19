La Casa de Papel'deki müfettiş Raquel'i oynayan Itziar Ituno Koronavirüs oldu
Netflix'in fenomen dizisi La Casa de Papel'de müfettiş rolüne hayat veren Itziar Ituno Coronavirus'e yakalandı. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından duyurdu.
Yayımlanan her yeni sezonuyla sosyal medyanın gündemine oturan fenomen dizi La Casa de Papel'de müfettiş rolüyle Raquel Murillo karakterine hayat veren Itziar Ituno Koronavirüs'e yakalandığını sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurdu.
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye gittiğini ve test yaptırdığını söyleyen La Casa de Papel oyuncusu, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Instagram'dan açıklama yapan güzel oyuncu, takipçilerini de uyarmayı ihmal etmedi.
Hesabından bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu Ituno, şunları söyledi:
"Cuma gününden beri ateş ve kuru öksürük gibi semptomlarım vardı. Bugün testin sonuçlarını aldık. Pozitif çıktı.''
''Benim durumum hafif ama bünyesi zayıf insanlar için çok tehlikeliyim. Bu bir saçmalık değil, farkında olun, hafife almayın, hayatı tehlikede olan bir sürü insan var.''