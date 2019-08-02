La Casa de Papel rekor kırdı! Dili ingilizce olmamasına rağmen...
Netflix'in sevilen ispanyol dizisi La Casa de Papel, ilk hafta elde ettiği izlenme sayısı ile ingilizce konuşulmayan en çok izlenen dizi oldu.
Netflix'te büyük bir hayran kitlesine sahip soygun dizisi La Casa de Papel, 3. sezonu ile rekor kırdı. 19 Temmuz’da seyirciyle buluşan dizi, dili İngilizce olmayan diziler arasında ilk yayınlanma haftasında rekora imza attı.
La Casa de Papel dizisi, ilk haftasında dünya çapında 34 milyon 355 bin 956 Netflix hesabı tarafından izlendi. Toplam seyirci kitlesinin yüzde 70’ini oluşturan 24 milyon hesap, 3. sezonun tamamını ilk hafta seyretti.
4 Temmuz’da yayınlanan bir başka popüler dizi Stranger Things’in üçüncü sezonunun tamamı ise ilk dört günde 18,2 milyon hesap tarafından seyredilmişti.
İlk iki sezonda bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesi’ne kilitlemiş ve soygunu gerçekleştirmişti.