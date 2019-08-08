Kylie Jenner'ın sevgilisi Travis Scott'tan şoke eden sürpriz! Bütün evi donattı

Scott güllerle beraber, "Doğum günün kutlu olsun! Daha yeni başlıyoruz. Seni seviyorum!" yazan bir not kartı da yolladı. Bu romantik jesti Kylie Jenner Instagram sayfasında paylaşarak, "Evim güllerle kaplı! Henüz doğum günüm bile değil! İnanamıyorum" dedi.