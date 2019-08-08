Kylie Jenner'ın sevgilisi Travis Scott'tan şoke eden sürpriz! Bütün evi donattı
Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner'ın sevgilisi Travis Scott doğum günü için Jenner'a öyle bir sürpriz yaptı ki Jenner, büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Genç yaşta çıkardığı kozmetik markayla dünyanın en zenginleri arasında yer alan Kylie Jenner, 10 Ağustos'ta 22 yaşına girecek. Doğum gününe bir gün kala kızının babası Travis Scott'ın büyük sürpriziyle karşılaştı. Travis Scott evinin her yerine kırmızı güller döktürdü.
Scott güllerle beraber, "Doğum günün kutlu olsun! Daha yeni başlıyoruz. Seni seviyorum!" yazan bir not kartı da yolladı. Bu romantik jesti Kylie Jenner Instagram sayfasında paylaşarak, "Evim güllerle kaplı! Henüz doğum günüm bile değil! İnanamıyorum" dedi.
Jenner'ın Akdeniz'de 250 milyon dolarlık yatta gerçekleşmesi beklenen doğum günü partisi için hazırlıkla son hızıyla devam ediyor.
Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner kimdir?
Tam ismi ile Kylie Kristen Jenner, 10 Ağustos 1997 yılında Los Angeles’te dünyaya geldi. Bruce Jenner ve Kris Jenner'ın kızıdır. Kendall Jennerin küçük kardeşi ve Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe kardashian ve Rob Kardashian adında 4 üvey kardeşi, baba tarafından ise 4 üvey kardeşi daha vardır.