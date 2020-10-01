Kylie Jenner'ın kızına aldığı çantanın fiyatı dudak uçuklattı
ABD'li yıldız Kylie Jenner'ın Travis Scott ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Stormi, okula başladı. Jenner'ın kızına hediye olarak 93 bin TL değerinde bir sırt çantası alması sosyal medyada tepki topladı.
Reality Show yıldızı Kylie Jenner, Instagram hesabında iki yaşındaki kızı Stormi'yi sık sık paylaşıyor. Bu sefer de küçük Stormie'nin okula başladığını duyurdu.
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Stormi'nin videosunu "Okulun ilk günü" notu ile Instagram'da yayınlayan 23 yaşındaki Jenner, kızına aldığı pahalı hediye ile sosyal medyanın gündeminde yer aldı.
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Videoda Stormi'nin 93 bin TL değerinde çanta taktığı ve kulağında da elmas küpelerinin olduğu görüldü.
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Lüks yaşantısıyla adından söz ettiren Kylie Jenner, daha önce de Stormi'ye aldığı Noel ve yılbaşı hediyesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
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