Kylie Jenner, sokağa makyajsız haliyle çıktı; tanımak imkansız
Kim Kardashian'ın üvey kardeşi ve Kendall Jenner'in küçük kardeşi Kylie Jenner, dünyanın en genç milyarderi aynı zamanda. Sık sık gündeme gelen Jenner son haliyle olay oldu.
Gösteri dünyasının 30 yaşın altındaki en zengin kadını unvanını taşıyan Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde makyajsız haliyle görüntülendi. Makyajsız hali görenleri şoke ettii
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Bir arkadaşının eşlik ettiği 21 yaşındaki Jenner, portakal rengi eşofmanı ve beyaz spor ayakkabılarıyla rahat bir şıklık sergiliyordu.
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Kendi adını taşıyan bir kozmetik ürünleri firması sahibi olan Kylie Jenner, o gün kirpiklerine sürdüğü rimel dışında makyaj yapmadan sokağa çıkmıştı.
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Bir süre önce dudaklarındaki dolguları çıkarttırdığı ileri sürülen Kyile Jenner, saçını da basit bir şekilde arkada toplamıştı. Kylie Jenner'ın makyajlı haliyle doğal hali arasındaki fark da bu sırada gözlerden kaçmadı.
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