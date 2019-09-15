Kylie Jenner Playboy Dergisi için soyundu Travis Scott'la cinsel ilişki itirafı olay oldu
Playboy Dergisi için soyunan Kylie Jenner'ın cinsel ilişki itirafı olay oldu.
Dünyanın en genç milyarderi unvanını taşıyan ünlü model Kylie Jenner, Playboy Dergisi'nin 'Zevk' temalı sayısı için kamera karşısına geçti. Cesur pozlarıyla büyük beğeni toplayan Jenner, özel hayatına dair yaptığı itiraflarla adından söz ettirdi.
Ünlü rapçi Travis Scott ile 2017 yılından beri evli olan Jenner, aşk hayatlarının, kızları Stormi'nin dünyaya gelmesinden sonra çok daha iyi bir hale geldiğini söyledi.
Travis Scott ise Jenner'ın bu yaklaşımı için şunları söyledi: "Birçok insan, dünyaya gelen bir bebeğin, çiftlerin cinsel hayatlarını yaraladığını iddia eder. Ama ben bizim deneyimimizde bunun tam tersini hissediyorum."
Jenner, eşi Travis Scott'a, "Sen bana annelik ile cinselliğin birlikte var olabileceğini hatırlattın. Bu bir insanın ahlaki değerlerini kaybettiği ya da iyi bir anne olmadığı anlamına gelmez" yanıtını verdi.