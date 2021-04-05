Kuzum olmadan asla! İşe de eve de gezmeye de birlikte gidiyorlar

Adana'da mağaza işleten Burçin Umay (35), arkadaşının çiftliğinde sütü gelmeyen koyunun bir günlük yavrusunu sahiplendi. Umay, 'Kahve' ismini verdiği kuzusunu 3 ay boyunca sütle besleyerek hayatta kalmasını sağladı. Evde bir kedisi bir de köpeği bulunan Umay, iş yerine de gezmeye de Kahve’yle birlikte gidiyor. Kendisini anne gibi gören kuzusu Kahve ile evde film izleyip cips yiyen Burçin Umay, eğlenceli tüm anları da sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşıyor.