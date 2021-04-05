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Kuzum olmadan asla! İşe de eve de gezmeye de birlikte gidiyorlar

Kuzum olmadan asla! İşe de eve de gezmeye de birlikte gidiyorlar

ADANA'da mağaza işletmecesi Burçin Umay (35), arkadaşının çiftliğinde sütü gelmeyen koyunun bir günlük yavrusunu sahiplenip 'Kahve' ismini verdi. Evde bir kedisi bir de köpeği bulunan Umay, iş yerine de gezmeye de Kahve’yle birlikte gidiyor.

Kuzum olmadan asla! İşe de eve de gezmeye de birlikte gidiyorlar

Adana'da mağaza işleten Burçin Umay (35), arkadaşının çiftliğinde sütü gelmeyen koyunun bir günlük yavrusunu sahiplendi. Umay, 'Kahve' ismini verdiği kuzusunu 3 ay boyunca sütle besleyerek hayatta kalmasını sağladı. Evde bir kedisi bir de köpeği bulunan Umay, iş yerine de gezmeye de Kahve’yle birlikte gidiyor. Kendisini anne gibi gören kuzusu Kahve ile evde film izleyip cips yiyen Burçin Umay, eğlenceli tüm anları da sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşıyor.

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Kuzum olmadan asla! İşe de eve de gezmeye de birlikte gidiyorlar

Aralık ayında küçükbaş hayvan çiftliği bulunan yakınını ziyaret eden Burçin Umay (35), çiftlikte koyunlardan birinin doğum yaptığı kuzusunu, sütü gelmeyince besleyemediğini gördü. Kuzuyu sahiplenen Umay, yanına alıp eve getirdi. 

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Kuzum olmadan asla! İşe de eve de gezmeye de birlikte gidiyorlar

Veteriner kontrolünden geçirerek bakımlarını yaptırdığı kuzuya 'Kahve' adını veren Umay, evinde büyütmeye başladı. 4 aydır hiç yanından ayırmadığı kuzuya kıyafet giydirip, altına bebek bezi bağlayan Umay, sosyal aktivitelerini de yine kuzuyla yapmaya başladı.

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Kuzum olmadan asla! İşe de eve de gezmeye de birlikte gidiyorlar

Kahve ile akşamları cips yiyerek film izleyen Umay, çektiği eğlenceli videoları da sosyal medya hesabından paylaştı.

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