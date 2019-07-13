Kuzgun'un yıldızı Barış Arduç başarıdan başarıya koşuyor! Yılın En İyi Erkek Oyuncusu

Kuzgun'un yıldızı Barış Arduç başarıdan başarıya koşuyor! Yılın En İyi Erkek Oyuncusu

Kuzgun'un başarılı başrol oyuncusu Barış Arduç, Beyrut Uluslararası Ödülleri'nde "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" ödülünü aldı.

Kuzgun'un yıldızı Barış Arduç başarıdan başarıya koşuyor! Yılın En İyi Erkek Oyuncusu - Sayfa 1

Oyuncu Barış Arduç, Lübnan'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Beyrut Uluslararası Ödülleri gecesinde (BIAF) "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" ödülünü aldı. Lübnan'da bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Beyrut Uluslararası Ödülleri gecesinde ödüle layık görülen uluslararası 200 isimden biri de Türk oyuncu Arduç oldu. 

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Kuzgun'un yıldızı Barış Arduç başarıdan başarıya koşuyor! Yılın En İyi Erkek Oyuncusu - Sayfa 2

“Yılın En İyi Erkek Oyuncusu” seçilen ünlü oyuncu Arduç, ödülünü almak için geldiği Beyrut'ta Lübnanlı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. 

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Kuzgun'un yıldızı Barış Arduç başarıdan başarıya koşuyor! Yılın En İyi Erkek Oyuncusu - Sayfa 3

Ödülünü Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ın elinden alan Arduç, şunları söyledi: 

"Beyrut hep görmek istediğim bir şehirdi. Farklı coğrafyalardan takdir görmek ve beğeni kazanmak gerçekten onurlandırıyor insanı. 

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Kuzgun'un yıldızı Barış Arduç başarıdan başarıya koşuyor! Yılın En İyi Erkek Oyuncusu - Sayfa 4

Herkes inanılmaz misafirperver ve kibar karşıladı bizi. Umarım bir daha Lübnan'a gelmeye fırsat bulur ve daha fazla vakit geçirme imkanı bulabilirim. BIAF harika bir ödül gecesiydi. Tüm seçici kurula teşekkür ediyorum."

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