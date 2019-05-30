Kuzgun dizisinde flaş ayrılık! Sezon finalinde iki sürpriz ayrılık birden
Star Tv'nin sevilen dizisi Kuzgun 16. bölüm ve sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Kuzgun'un sezon finali bölümünde ise iki önemli ayrılık yaşandı.
Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Barış Arduç, Burcu Biricik, Hatice Aslan, Aytek Şayan, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Ferit Kaya, İpek Erdem ve Derya Beşerler'in paylaştığı Kuzgun dizisi, 29 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelen 16. son bölümüyle sezon finali yaptı.
Star TV'nin sevilen dizisi Kuzgun'da yeni sezon öncesinde yönetmen Bahadır İnce veda etti. Başarılı yönetmen Bahadır İnce, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla ''Yeni maceralar için yelken açıyoruz'' diyerek ayrılığı duyurdu.
Kuzgun sezon finali son sahnesinde ise Kuzgun, Derviş'i vurarak öldürdü. Usta oyuncu Settar Tanrıöğen diziye veda etti.
Dila ise silahı kendi göğsüne doğrultarak tetiği çekti. Dila yere yığılırken, Kuzgun ise büyük şok yaşadı. Burcu Biricik'in canlandırdığı Dila'nın ölüp ölmediği ise Kuzgun'un Eylül'de yayınlanmaya başlayacak olan 2. sezonunda belli olacak.