Kuzgun dizisinde flaş ayrılık! Sezon finalinde iki sürpriz ayrılık birden

Dila ise silahı kendi göğsüne doğrultarak tetiği çekti. Dila yere yığılırken, Kuzgun ise büyük şok yaşadı. Burcu Biricik'in canlandırdığı Dila'nın ölüp ölmediği ise Kuzgun'un Eylül'de yayınlanmaya başlayacak olan 2. sezonunda belli olacak.