Kuzey Yıldızı Gönül Dağı İbo Show Survivor Savaşçı'ya reyting şoku! Zirve bakın kimin

Göktürk Albay’ın Uzi’yle karşılaşması iki tarafa da büyük bir şok yaşattı ve bu karşılaşma pek soruyu da beraberinde getirdiği Savaşçı'nın son bölümü reytinglerde yükselişe geçse de zirve yarışına dahil olamadı.