Kuzey Yıldızı Aşk'ın asi Kuzey'i bakın kimin kocası çıktı! Karısı çok ünlü
Show TV'nin yeni dizilerinden biri olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, iddialı oyuncu kadrosu ve senaryosu ile ilk bölümden ilgiyle izleniyor. Sosyal medyada da sık sık konuşulan dizinin başrol oyuncusu Kuzey Mollaoğlu yani İsmail Demirci evli çıktı, hem de çok ünlü bir isimle.
Show TV ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, daha ilk bölümden izleyicinin gönlünü kazanmayı başardı. Farklı ve sıcacık senaryosu ile rakiplerinden sıyrılan dizinin oyuncu kadrosu da yakından takip ediliyor.
Aslıhan Güner, Cezmi Baskın, Ferda Kaynar gibi isimlerin olduğu dizinin erkek başrol oyuncu İsmail Demir ise sosyal medyanın yakından takip ettiği isimlerden biri.
Dizide yakışıklı, mert, gözü kara bir karakter olan Kuzey Mollaoğlu'na hayat veren genç oyuncu yıllar sonra memleketi Karadeniz'e ailesiyle dönüyor ve Yıldız ile olan hikayesi burada başlıyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey'i İsmail Demirci, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı ile de sık sık gündeme geliyor. Peki 34 yaşındaki oyuncunun evli olduğunu biliyor muydunuz?