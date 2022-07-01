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Kuzey Kore'den ilginç açıklama! Koronavirüsün kaynağı...

Kuzey Kore'den ilginç açıklama! Koronavirüsün kaynağı...

KUZEY KORE, Nisan ayında ülkedeki koronavirüs vakalarının açıklanması sonrası şaşırtan bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Koronavirüsün, Güney Kore'den gelen balonlar ve uzaylı uçan cisimler...

Kuzey Kore'den ilginç açıklama! Koronavirüsün kaynağı...

Kuzey Kore, geçtiğimiz aylarda ülkede ilk kez koronavirüs bakası tespit etmişti. Vaka sayılarının kısa sürede artması sonrası Kuzey Kore, koronavirüsün ülkeye nereden geldiğini açıkladı.

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Kuzey Kore'den ilginç açıklama! Koronavirüsün kaynağı...

Yapılan açıklamaya göre koronavirüs hastalığı, Güney Kore'den gelen uçan balonlar ve uzaylı uçan cisimler sayesinde ülkeye giriş yaptı. Yapılan bu açıklama sonrası Güney Kore'den ise karşı bir açıklama geldi ve bu iddiaların bilimsel olarak asılsız olduğu söylendi.

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Kuzey Kore'den ilginç açıklama! Koronavirüsün kaynağı...

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, "Sınır çizgisi ve sınırlar boyunca uzanan alanlarda rüzgar ve diğer iklim olayları ve balonlarla gelen yabancı şeylerle dikkatli bir şekilde ilgilenmek gerek" sözlerine yer verdi.

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Kuzey Kore'den ilginç açıklama! Koronavirüsün kaynağı...

Aynı zamanda yapılan açıklamada insanların 'rüzgarla gelen uzaylı şeylere' dokunduğu için koronaya yakalandığı da ifade edildi.

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