Kuzey Kore'den ilginç açıklama! Koronavirüsün kaynağı...

Yapılan açıklamaya göre koronavirüs hastalığı, Güney Kore'den gelen uçan balonlar ve uzaylı uçan cisimler sayesinde ülkeye giriş yaptı. Yapılan bu açıklama sonrası Güney Kore'den ise karşı bir açıklama geldi ve bu iddiaların bilimsel olarak asılsız olduğu söylendi.