Kuzey Kore lideri Kim Joung-un'un kolundaki izler ne? Yakın dostu herşeyi açıkladı

Kuzey Kore lideri Kim Joung-un'un öldüğü iddialarının ardından bir fabrika açılışında ortaya çıkması ölüm iddialarını yalanladı. Ancak Kim'in görüntülerinde öyle bir ayrıntı ortaya çıktı ki tartışmalar tekrar alevlendi. Devlet televizyonunda yayınlanan görüntüyü inceleyen uzmanlar, Kim'in bileğindeki yara izinin çok kritik bir bilgiyi ortaya çıkardığını duyurdu. Öte yandan yakın dostu eski İtalyan Bakan Antonio Razzi, Kim'in sağlık durumuyla ilgili en son bilileri paylaştı...