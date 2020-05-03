Kuzey Kore lideri Kim Joung-un'un kolundaki izler ne? Yakın dostu herşeyi açıkladı
Öldüğü iddiaları günlerdir dünya gündeminden düşmeyen Kuzey Kore lideri Kim Joung-uh dün ortaya çıktı. Ancak kolundaki iz dikkatli gözlerden kaçmadı. O iz ne anlama geliyor? Kim'in yakın dostu İtalyan politikacı tüm iddiaları doğrulayıp sağlığıyla ilgili son durumu açıkladı.
Kuzey Kore lideri Kim Joung-un'un öldüğü iddialarının ardından bir fabrika açılışında ortaya çıkması ölüm iddialarını yalanladı. Ancak Kim'in görüntülerinde öyle bir ayrıntı ortaya çıktı ki tartışmalar tekrar alevlendi. Devlet televizyonunda yayınlanan görüntüyü inceleyen uzmanlar, Kim'in bileğindeki yara izinin çok kritik bir bilgiyi ortaya çıkardığını duyurdu. Öte yandan yakın dostu eski İtalyan Bakan Antonio Razzi, Kim'in sağlık durumuyla ilgili en son bilileri paylaştı...
Üç haftadır hem halkının hem de dünyanın karşısına çıkmayan 38 yaşındaki Kim’in Nisan ayında kutlanan dedesi Kim Il-sung’un doğum günü etkinliklerine katılamaması ile gündeme gelen “Kuzey Kore lideri öldü mü” iddiaları birçok istihbarat kuruluşu tarafından da konuşulmaya başlanmıştı.
Fakat dün Kuzey Kore devlet televizyonu ve ajansları ülkenin liderinin haftalar sonra katıldığı bir açılış törenine çekilmiş fotoğrafları bütün dünyaya ve ajanslara servis etti. Fotoğraflarda sağlığı ve neşesi yerinde görülen Kim’e kız kardeşi Kim Yo-jong’un da aralarında olduğu üst düzey kurmayları da eşlik etti.
Fakat görüntülerde Kim’in sağ bileğindeki bir yara izi özellikle Batı medyasının gündemine oturdu. ABD’li uzmanlar ve yetkililer Kim’in sağ bileğindeki yara izinin haftalar boyunca neden görülmediğinin sebebini gösterdiğini söyledi.