Kuzey Kore lideri Kim Joung-Un kayboldu! Ölüm döşeğinde mi?

O sırada yaptığı bir konuşmada Kim, askeri gücünü bir nefsi müdafaa eylemi olarak artırdığını söylemiş ve devlet haber ajansı KCNA’nın bir haberine göre, ABD’den gelen düşmanca politikalar ve Güney Kore’deki askeri yığınak karşısında Pyongyang’ın silah geliştirmesinin gerekli olduğunu iddia etmişti.