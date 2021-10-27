Kuyumcu, kendisini bıçaklayan üniversiteli sevgilisini boğarak öldürdü

Olay, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuyumcu toptancılığı yapan Furkan Zıbıncı, yaklaşık 1 yıldır yaşadığı apart dairesinde 25 yaşındaki üniversite öğrencisi sevgilisi Şebnem Şirin ile buluştu. Çift arasında sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.