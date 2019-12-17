Küvette çıplak gibi görününce Deniz Akkaya uyarmadan geçemedi
Cesur ve seksi pozlarıyla sıklıka gündem olan Deniz Akkaya, küvet paylaşımında çıplak sanılınca hemen açıklama yaptı.
Yaşına rağmen fiziğiyle her zaman dikkatleri üzerine çeken Deniz Akkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Akkaya, son olarak bir çekim için küvete girdiği anları payalaştı ve yine gündem olmayı başardı.
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Hayatının büyük bir kısmını spor yaparak geçiren Deniz Akkaya, küvette verdiği pozlar nedeniyle çıplak sanıldı. Akkaya'nın takipçileri anında yorum yağmuruna tutunca ise açıklama yapmak zorunda kaldı.
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Akkaya, peş peşe gelen yorumların ardından, "Arkamda pembiş bir ip var ya. İşte o mayonun ipi. Sonra laf çıkmasın" dedi.
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Küvetin içerisinde yaratılan 'çıplakmış' havasına rağmen aslında üzerinde mayo olduğunu ünlü manken ısrarla belirtti.
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