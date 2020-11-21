Kutsi Benim Adım Melek dizisindeki çocuk oyuncunun annesi Sibel Ülker'le aşk yaşıyor

Kutsi ve yeni aşkı Sibel Ülker'in romantik pozu da ilk kez ortaya çıkmış oldu. Kutsi, TRT 1'de ekrana gelen 'Benim Adım Melek' dizisinin setinde çocuk oyuncu Poyraz Ar ile yakından ilgileniyordu. Kutsi'nin Poyraz'a bu kadar yakınlık göstermesinin nedeni de böylece öğrenilmiş oldu.