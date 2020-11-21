Kutsi Benim Adım Melek dizisindeki çocuk oyuncunun annesi Sibel Ülker'le aşk yaşıyor
Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı. Benim Adım Melek dizisindeki Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile yeni bir ilişkiye başladı.
Ünlü şarkıcı Kutsi, yaklaşık 7 yıldır beraber olduğu Feyza Çıpa'dan geçtiğimiz nisan ayında ayrılmasının ardından kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açtı. 'Benim Adım Melek' adlı dizide Halil Şirhan karakterini canlandıran Kutsi, aynı dizide rol alan çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesiyle aşk yaşıyor. Çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesinin adının Sibel Ülker olduğu öğrenildi.
Kutsi ve yeni aşkı Sibel Ülker'in romantik pozu da ilk kez ortaya çıkmış oldu. Kutsi, TRT 1'de ekrana gelen 'Benim Adım Melek' dizisinin setinde çocuk oyuncu Poyraz Ar ile yakından ilgileniyordu. Kutsi'nin Poyraz'a bu kadar yakınlık göstermesinin nedeni de böylece öğrenilmiş oldu.
Kutsi'nin evlilik fobisi olduğu için Feyza Çıpa ile ayrıldıkları iddia edilmişti. Evlenip yuva kurmak isteyen Çıpa, Kutsi'nin kendisine olumsuz yanıt vermesi nedeniyle 7 yıllık ilişkiyi noktalama kararı almıştı.
Kutsi: Ahmet Kutsi Karadoğan veya tanınan adıyla Kutsi (16 Mart 1973, Malatya), Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve dizi oyuncusu. İsmini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer'den almıştır.