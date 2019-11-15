Kutsal kitaplara konu olan efsane Nuh'un Gemisi gerçek oldu!

İnsanların sabırsızlıkla limana demir atmasını bekledikleri geminin kıyıya yanaşacağı tarih ise herkesi şaşırttı. M.S. 263 ile 339 yılları yaşamış piskopos Caesarea'lı Eusebius'tan bu yana Nuh'un Gemisi'ni arama çalışmaları devam ediyor. Ağrı Dağı'na oturduğu varsayılıyor.