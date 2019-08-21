Kütahya'da yapılan arkeolojik kazılar geçmişi gün yüzüne çıkarıyor

Bölgeden Orta Anadolu ve Mezopotamya’ya hammadde ihracının yapıldığını tahmin ettiklerini kaydeden Doç. Dr. Erkan Fidan, “Tavşanlı'da 8000 sene önce kurulan ilk köyün zamanla büyüdüğünü ve günümüzden 5 bin ile 4 bin yıl öncesine tarihlenen ve Tunç Çağı olarak adlandırdığımız dönemde bir şehir haline geldiğini düşünüyoruz. Bu dönemde Mezopotamya ile Anadolu arasında oldukça sistemli bir şekilde yapılan ticaret faaliyetleri var. Tavşanlı’daki höyük de bu ticaret sisteminin bir parçası olabilir. Kereste ve maden yatakları açısından zengin olan bölgede, Orta Anadolu ve Mezopotamya'ya ham madde ihracının gerçekleştirildiğini tahmin ediyoruz” dedi. Belediye Başkanı Mustafa Güler ise yapılan bu araştırmaları son derece önemsediklerini iade ederek, ekibe çalışmalarında başarılar diledi.