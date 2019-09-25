Kütahya'da tarihi camideki levhaları çalarken suçüstü yakalandılar

Alınan bilgiye göre, Paşam Sultan Mahallesi'ndeki tarihi Kurşunlu Camisi'nin kubbesinde şüpheli kişiler olduğunun ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri ve bekçiler sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kaçmaya çalışan kadınlar C.G. (25) ile S.G'yi (16) yakaladı.