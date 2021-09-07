Kütahya'da lise öğrencisi PCR cihazı üretti! Üniversite onay verdi

Kütahya’da fen lisesi 12’nci sınıf öğrencisi olan Recep Görkem Akandere, ailesinin de desteğiyle evin bir odasına atölye kurdu. Evdeki 3D yazıcısı ile kendi tasarladığı parçaları birleştirerek, 2 bin liraya PCR cihazı üreten Akandere, testlerin doğruluğu için ise Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne başvurdu.