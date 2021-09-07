Kütahya'da lise öğrencisi PCR cihazı üretti! Üniversite onay verdi
KÜTAHYA’da lise öğrencisi Recep Görkem Akandere (17), evine kurduğu atölyesinde parçalarını ve yazılımını kendisinin hazırladığı, koronavirüs testlerinde kullanılan PCR cihazı üretti
Başvurusu üzerine Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde işlenmiş numuneler üzerinde yapılan karşılaştırmalı testlerde Akandere’nin 2 bin liraya ürettiği PCR cihazının doğru sonuçlar verdiği raporlandı.
Akandere, iki cihazı karşılaştırıldığında aynı sonucu aldıklarını belirtip, “Cihazım, piyasadaki diğer cihaza göre işlemi yarım saat erken bitirdi ve sıcaklık kontrol hassasiyeti daha yüksek. Algoritma sayesinde zamandan tasarruf edebiliyoruz” dedi.
Kütahya’da fen lisesi 12’nci sınıf öğrencisi olan Recep Görkem Akandere, ailesinin de desteğiyle evin bir odasına atölye kurdu. Evdeki 3D yazıcısı ile kendi tasarladığı parçaları birleştirerek, 2 bin liraya PCR cihazı üreten Akandere, testlerin doğruluğu için ise Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne başvurdu.
Üniversitede 2 akademisyen gözetiminde daha önce üzerinde çalışılarak test sonucu alınmış numuneler, Akandere’nin ürettiği PCR cihazında test edildi.