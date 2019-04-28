Kütahya'da çocuklara sinirlenip av tüfeğiyle ateş etti

Kütahya'da çocuklara sinirlenip av tüfeğiyle ateş etti

KÜTAHYA’da evinin önünde top oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlenen K.D. (69), av tüfeğiyle sokağa inerek ateş açtı. Yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırılırken, K.D. gözaltına alındı.

Kütahya'da çocuklara sinirlenip av tüfeğiyle ateş etti - Sayfa 1

KÜTAHYA’nın Sultanbağı Mahallesinde oturan K.D., evinin önünde top oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlendi.

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Kütahya'da çocuklara sinirlenip av tüfeğiyle ateş etti - Sayfa 2

Elinde av tüfeğiyle sokağa inen K.D., çocukların üzerine doğru ateş edip evine kaçtı.

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Kütahya'da çocuklara sinirlenip av tüfeğiyle ateş etti - Sayfa 3

Sokak oynayan çocuklardan B.P. (15) ve B.K. (14) vücutlarına işaret eden saçmalarla yaralandı.

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Kütahya'da çocuklara sinirlenip av tüfeğiyle ateş etti - Sayfa 4

Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralanan çocukları ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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