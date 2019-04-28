Kütahya'da çocuklara sinirlenip av tüfeğiyle ateş etti
KÜTAHYA’da evinin önünde top oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlenen K.D. (69), av tüfeğiyle sokağa inerek ateş açtı. Yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırılırken, K.D. gözaltına alındı.
KÜTAHYA’nın Sultanbağı Mahallesinde oturan K.D., evinin önünde top oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlendi.
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Elinde av tüfeğiyle sokağa inen K.D., çocukların üzerine doğru ateş edip evine kaçtı.
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Sokak oynayan çocuklardan B.P. (15) ve B.K. (14) vücutlarına işaret eden saçmalarla yaralandı.
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Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralanan çocukları ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
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