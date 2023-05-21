Kütahya ilkbaharda bir başka güzel

Kütahya'nın dört bir yanının ilkbaharla birlikte güzel görüntülere sahne olduğunu belirten vatandaşlar, "İlkbahar bu şehre gerçekten çok yakışıyor. Ağaçların yeşil ve çiçeklerle kaplı durumu kartpostallık görüntüler oluşturuyor, insan izlemeye doyamıyor" dediler.