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Kütahya ilkbaharda bir başka güzel

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Kütahya ilkbaharda bir başka güzel

KÜTAHYA'da ilkbaharda tarihi yapılar ve kentin simgeleri, yeşile bürünen doğa ile birlikte doyumsuz manzaralar sunuyor.

Kütahya ilkbaharda bir başka güzel

Tarihi konakların bulunduğu Germiyan Sokak ve Maltepe Mahallesi'ndeki Çini Camii'nin yeşile bürünmüş hali, seyrine doyum olmayan bir görüntü sunuyor.

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Kütahya ilkbaharda bir başka güzel

 'Şehrin kalbi' olarak adlandırılan Hisar Kalesi'ndeki tarihi burçlar da ilkbaharın güzelliğinden nasibini alıyor. Burçların havadan çekilen görüntüleri hayranlık uyandırıyor. Zafer Meydanı'nda şehrin simgesi çinili vazo ve çeşmeler de hoş bir görüntü oluşturuyor.

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Kütahya ilkbaharda bir başka güzel

Kütahya'nın dört bir yanının ilkbaharla birlikte güzel görüntülere sahne olduğunu belirten vatandaşlar, "İlkbahar bu şehre gerçekten çok yakışıyor. Ağaçların yeşil ve çiçeklerle kaplı durumu kartpostallık görüntüler oluşturuyor, insan izlemeye doyamıyor" dediler.

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Kütahya ilkbaharda bir başka güzel

 Tarım ve Orman Bakanlığı, Kütahya'nın Türkiye'de en fazla ormanlık ve yeşil alana sahip beşinci il olduğunu açıkladı.

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