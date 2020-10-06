Kütahya Emet’te koronavirüsten ölen 5 kişi tabutlarıyla toprağa verildi
KÜTAHYA’nın Emet ilçesinde, Covid-19 nedeniyle 2 günde hayatını kaybeden 5 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında tabutlarıyla toprağa verildi.
İstanbul’da oturan Ayfer Ö. (74), tedavi gördüğü hastanede Covid-19 nedeniyle önceki gün hayatını kaybetti. Kütahya’da oturan Tevfik K. (80), Emet'te oturan Süleyman D. (71) ve Ayşe Ö.'nün (53) yanı sıra Emet’e bağlı Uzunçam köyünde oturan İbrahim Ö. (72) de son 2 günde Covid-19 tedavisi gördükleri hastanelerde hayatlarını kaybetti.
Kronik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen ve Emet ilçe nüfusuna kayıtlı olan 5 kişi, ilçe merkezi ile Konuş köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamında tabutlarıyla birlikte toprağa verildi.
Cenazeler kabirlere ip yardımı ile indirilirken, cenazelerin defin işlemlerine aileler yaklaştırılmadı.
Emet Belediyesi ekipleri, cenazeleri özel kıyafetleri giyerek defnederken, 2 günde 2’si farklı şehirde yaşayan 5 kişinin hayatını kaybetmesi, ilçede büyük üzüntüye neden oldu.