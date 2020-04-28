Kuşum Aydın'dan bomba itiraf çocuğunu Müge Anlı'da arayacak!
Kuşum Aydın olarak bilinen Muharrem Aydın Uğurlular, dikkat çeken bir haberle gündeme geldi. Kuşum Aydın, 33 yaşındaki çocuğunu bulmak için Müge Anlı'ya başvuracak.
Gerçek adı Muharrem Aydın Uğurlular olup, magazin camiasında Kuşum Aydın olarak tanınan 54 yaşındaki şarkıcı, ilginç bir haberle gündeme geldi. Kuşum Aydın, İsviçreli sevgilisinden bir çocuğu olduğunu iddia edip, ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuracak.
Medyaradar'da yer alan habere göre, şarkıcı Muharrem Aydın Uğurlular, üniversite okuduğu yıllarda tanıştığı ve o dönemde kendisinden hamile olduğunu belirten İsviçreli sevgilisi bulmak için uğraşacak.
"33 yaşında çocuğum olabilir": Magazin gündemine bir anda bu haberle oturan Kuşum Aydın'ın yakın çevresine "33 yaşında çocuğum olabilir" dediği öğrenildi.
ATV ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran tecrübeli sunucu Müge Anlı'ya, hamile olduğunu söyleyen sevgilisini bulmak için çıkacağını belirten Kuşum Aydın, son haliyle dikkatleri çekti.