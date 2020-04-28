Kuşum Aydın'dan bomba itiraf çocuğunu Müge Anlı'da arayacak!

Gerçek adı Muharrem Aydın Uğurlular olup, magazin camiasında Kuşum Aydın olarak tanınan 54 yaşındaki şarkıcı, ilginç bir haberle gündeme geldi. Kuşum Aydın, İsviçreli sevgilisinden bir çocuğu olduğunu iddia edip, ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuracak.