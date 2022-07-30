Kuş Uçuşu dizisininin Lale'si Birce Akalay'ın sahte hesaplarla başı dertte!
Başarılı oyuncu Birce Akalay'ın başı sahte hesaplarla dertte! Ünlü oyuncu, adına açılmış provoke edici paylaşımlar yapan hesap için savcılığın yolunu tuttu.
Kuş Uçuşu dizisinde Lale Kıran karakterine hayat veren başarılı oyuncu Birce Akalay. Twitterda adına açılan sahte hesaplardan şikayetçi oldu. Hesabın kendisine ait olmadığını söyleyen ünlü oyuncu savcılığa şikayette bulunduğunu açıkladı.
Oyuncu Birce Akalay son zamanlarda yayınlanan dijital dizilerdeki başarısıyla adından sık sık söz ettiriyor.
İbrahim Çelikol'la olan aşk iddialarından sonra dolar artışına verdiği tepkiyle gündemlerden düşmeyen Akalay'ın başı adına açılan sahte hesaplardan dolayı derde girdi.
Adına açılan Twitter hesabını gören oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sevenlerini uyardı.