Kurutulmuş bağırsaklardan elbise yaptı eserleri görenler çok şaşırdı

Vatandaşlar ilk başta şaşırıyor: Evecen, koleksiyonu tuz mağarasının doğal ortamına bırakarak, yaklaşık 3 ay kontrollü denetimlerle yüzeylerinde tuz kristallerinin oluşmasını sağladığını anlatarak, "Bu bir süreç sanatıydı da aynı zamanda. 'Zen-Ten-Tuz Alegorik Dönüşüm' adını verdiğim koleksiyonumun da bu şekilde çıktı ve tuz mağarasında ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Eserleri gören vatandaşlar da ilk başta şaşırıyor ve beğeniyor" diye konuştu.