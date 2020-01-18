Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'i kızdıracak Karan açıklamaları

Burak Özçivit ''Siz neden oğlunuzla fotoğraf paylaşmadınız?'' sorusuna ise Fahriye Evcen’e gönderme yaparak “Benim acelem yok, zamanı gelince Karan’ı paylaşırım" sözleriyle yanıt verdi. Kendilerine gelen reklam teklifleri ile ilgili soruları cevapsız bırakan Burak Özçivit, gözlerden kayboldu.