Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'i kızdıracak Karan açıklamaları
Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten oğlu Karan hakkında açıklamalar geldi. Özçivit, Etiler'de objektiflere takıldı.
Yılbaşı haftası nedeniyle ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisi ara veren Burak Özçivit, Etiler'de basın muhabirlerinin objektifine takıldı. Gazetecilerin eşi Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın fotoğrafını paylaştığı sorulması üzerine ''Şimdi burada eşimi ve oğlumu konuşmayalım" dedi.
Burak Özçivit ''Siz neden oğlunuzla fotoğraf paylaşmadınız?'' sorusuna ise Fahriye Evcen’e gönderme yaparak “Benim acelem yok, zamanı gelince Karan’ı paylaşırım" sözleriyle yanıt verdi. Kendilerine gelen reklam teklifleri ile ilgili soruları cevapsız bırakan Burak Özçivit, gözlerden kayboldu.
Öte yandan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit uzun süre oğullarının yüzünü göstermemişti. Evcen, Aralık ayında kural bozup oğlu ile fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Fotoğraflar 3 milyondan fazla beğeni aldı ve Karan uzun süre magazin gündeminde konuşuldu.