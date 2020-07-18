Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar denizle böyle görüntülendi
ATV'de yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakterine hayat veren Aslıhan Karalar, Bodrum'da deniz keyfi yaparken yakalandı.
Aslıhan Karalar, Çeşme tatili sonrası şimdi de Bodrum'da soluğu aldı. Pandemi nedeniyle gönüllü karantina altında olan Karalar, normalleşme süreciyle soluğu tatilde alan ünlü isimlerden biri oldu.
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Önceki gün Gündoğan'daki bir plajda objektiflere yansıyan Aslıhan Karalar, keyifli halleriyle dikkat çekti. Denizin, kumun, güneşin tadını çıkaran Karalar, fit vücuduyla dikkatleri üzerine topladı.
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Denizdeyken dahi telefonu elinden bırakmayan Karalar, cep telefonu ile kendisini suyun altında videoya alarak, bu anını da ölümsüzleştirdi.
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22 yaşındaki Aslıhan Karalar, keyifli halleriyle de dikkat çekti.
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