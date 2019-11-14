Kuruluş Osman'ı başlamadan yakan mantık hatası kriz çıkardı
Tanıtımları haftalar önce dönmeye başlayan Kuruluş Osman dizisi için ATV ekranlarında geri sayım başladı. İlk bölümü ile 20 Kasım Çarşamba günü ekrana gelecek dizinin fragmanındaki bir sahne sosyal medyanın gündemi oldu.
TRT 1 ekranlarında ses getiren dizi Diriliş Ertuğrul'un devamı ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan dizi Kuruluş Osman ekran macerasına başlamak için gün sayıyor. ATV'de yayınlanacak dizinin nefes kesen fragmanları ise daha haftalar öncesinden dönmeye başladı.
Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman'ı canlandıracak olan Burak Özcivit'in başrolde olduğu dizi sosyal medyanında da gündemine oturdu.
Mantık hatası mı: Fragmanları büyük ses getiren dizinin bir sahnesi ise seyircinin kafasını fena karıştırdı. Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan ve Bamsı Beyrek karakterine hayat veren başarılı oyuncu Nurettin Sönmez'in eski haliyle dizide olması acaba mantık hatası mı sorunu akıllara getirdi.
Bamsı Beyrek muamması: Osman karakterine hayat veren Özçivit'in "Ben ve benim evlatlarım, babamın kutlu sancağını yere düşürmeyeceğiz" sözlerinin damga vurduğu fragmanda Bamsı'nın görünmesi sosyal medyada çok tartışıldı.