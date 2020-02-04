Kuruluş Osman'a beklenen Engin Altan Düzyatan'dan yeni proje açıklaması!
Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından Kurşun dizisiyle hüsrana uğrayan Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Soman dizisine gelmesi beklenirken yeni proje açıklaması geldi.
Geçtiğimiz yıllarda TRT 1 ekranlarında yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin başrolü Engin Altan Düzyatan, dizisinin final yapmasının ardından FOX TV ekranlarında yayımlanan Kurşun dizisiyle ekranlara dönmüştü. Fakat bu dizi reyting kurbanı olunca bir anda fişi çekildi.
Diriliş Ertuğrul'un final yapmasının ardından ise Kuruluş Osman olarak ATV ekranlarında başrolünde Burak Özçivit'in olduğu dizi hikayeye devam etti. Diriliş Ertuğrul hayranları ise Kuruluş Osman'da sürekli Engin Altan Düzyatan'ı aradı.
Hayranları Kuruluş Osman'a gelmesini beklerken Engin Altan Düzyatan, yeni proje açıklamasında bulundu.
Engin Altan Düzyatan, önceki gün menajeriyle birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde buluştu. Menajeriyle uzun süre toplantı yapıp sohbet eden Engin Altan Düzyatan, muhabirlerle karşılaşınca soruları yanıtladı.