Kuruluş Osman'a beklenen Engin Altan Düzyatan'dan yeni proje açıklaması!

Diriliş Ertuğrul'un final yapmasının ardından ise Kuruluş Osman olarak ATV ekranlarında başrolünde Burak Özçivit'in olduğu dizi hikayeye devam etti. Diriliş Ertuğrul hayranları ise Kuruluş Osman'da sürekli Engin Altan Düzyatan'ı aradı.