Kuruluş Osman yayın tarihi açıklandı! Yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı
Burak Özçivit'in başrolde oynadığı merakla beklen Kuruluş Osman'ın 2. sezonu başlıyor. 28. bölüm 2. fragman yayınlandı. Fragmanda diziye yeni katılan Cüneyt Arkın, Seçkin Özdemir, Tamer Yiğit ve Erkan Avcı'lı sahneler dikkat çekiyor.
Kuruluş Osman 2. sezonuyla ekrana dönmek için gün sayıyor. 7 Ekim Çarşamba akşamı seyirci karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman'ın 28. bölüm 2. fragmanına nefes kesen savaş sahneleri damga vurdu.
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Usta oyuncular Cüneyt Arkın, Seçkin Özdemir, Tamer Yiğit ve Erkan Avcı'ın gibi isimleri kadrosuna dahil eden Kuruluş Osman dizisi, yeni fragmandaki savaş sahneleriyle oldukça dikkat çekiyor.
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Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ise "Cihan ateşler içindedir. Şeytanın ordusu ateşi yakar. Türk ordusu nizam kurar" sözleri dikkat çekiyor.
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Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman’ın sezon açılışına, Osman Bey liderliğindeki Kayı Alpleri ile Bizans ordusunun karşı karşıya geldiği meydan savaşı sahnesi damga vuracak.
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