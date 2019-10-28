Kuruluş Osman dizisi ayağını kaydırmıştı Sen Anlat Karadeniz setinde duygusal anlar
Geçtiğimiz iki sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olan Sen Anlat Karadeniz'in oyuncuları ve ekibi, ekranlara veda edeceği son bölümünün set arasında duygu dolu anlar yaşadı.
Kuruluş Osman adlı dizinin yayın hayatına başlayacak olması nedeniyle kanal ve yapım ekibinin ortak kararıyla 13 Kasım'da final yapacak olan Sen Anlat Karadeniz, final bölümünün çekimleri sona erdi. Bölümün set arasında ise oyuncuların gözleri doldu.
Dizinin çocuk oyuncusu Demir Birinci, başrol oyuncu İrem Helvacıoğlu'na sarılıp uzun uzun vedalaştı. O sırada diğer set çalışanlarının da gözlerinin dolması dikkatlerden kaçmadı.
13 Kasım'da final yapacak olan dizinin başrol oyuncusu Ulaş Tuna Aslantepe de Demir Birinci'ye uzun süre sarıldı.
Peki apar topar final kararının sebebi ne?
TRT 1 ekranlarında geçen sezon ekranlara veda eden Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde başlayacak olan Kuruluş Osman, yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kanalın, çarşamba günleri yayınlanmasını istediği dizi için Sen Anlat Karadeniz'in fişi çekildiği iddia edilmişti.