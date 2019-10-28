Kuruluş Osman dizisi ayağını kaydırmıştı Sen Anlat Karadeniz setinde duygusal anlar

Kuruluş Osman adlı dizinin yayın hayatına başlayacak olması nedeniyle kanal ve yapım ekibinin ortak kararıyla 13 Kasım'da final yapacak olan Sen Anlat Karadeniz, final bölümünün çekimleri sona erdi. Bölümün set arasında ise oyuncuların gözleri doldu.