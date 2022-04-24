Kurtarın beni Ragıp'tan! Kendisini vuran eşinin adını kanla yazdı ama gene de boşanamıyor
İSTANBUL Zeytinburnu'Ndaki evlerinde Nurtaç Canan, kendisini öldürmek için 5 kurşunla vuran eşi Ragıp Canan’dan 8 celsedir boşanamıyor. Bu yetmezmiş gibi mahkeme Nurtaç Canan’ı, Ragıp Canan’a vasi olarak atadı. Nurtaç Canan karara isyan etti.
İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan Ragıp Canan ile Nurtaç Canan 25 yıllık evliydiler. Evlilikleri her zaman sorunlu geçti. Nurtaç Canan 2020 yılında boşanmaya karar verdi, babasının İstanbul Zeytinburnu’ndaki evine yerleşti. Eşini defalarca arayan Ragıp Canan daha sonra tehdit etmeye başladı. 4 Haziran 2020 günü kayınpederinin evine gitti, 5 kurşunla eşini vurdu. Türkiye, mucize eseri kurtulan Nurtaç Canan’ın yaşadıklarıyla sarsıldı.
Boşanmak istedi
Nurtaç Canan kendisini öldürmeye teşebbüs eden Ragıp Canan’a Boşanma Davası da açtı. Ancak Ragıp peşini bir türlü bırakmıyordu. Tutuklu olduğu cezaevinden “Seni seviyorum” diyerek başladığı mektuplar yolladı, defalarca af diledi. Mahkemeye bile her çıktığında özür diliyordu. Nurtaç Canan’la Ragıp Canan’ın önceki gün boşanma davaları vardı.
Mahkeme kocasına vasi olarak atadı
Bakırköy Aile Mahkemesi sekizincisini gördüğü duruşmada, çiftin oğullarının tanık olarak dinlenmesine karar verdi ve duruşmayı erteledi. Nurtaç Canan evine döndüğünde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nden bir evrak geldiğini gördü. Evrakta Ragıp Canan’a hükümlü olduğu süre boyunca vasi olarak atandığı yazılıydı. Nurtaç Canan yaşadıklarını şöyle anlattı:
Boyanma davasına kadın hakim bakıyor
“Boşanma davamıza kadın hâkim bakıyor. Olayı biliyor. Yine de bizi hâlâ boşamıyor. Sürekli tanık dinliyor. Vücudumda sıktığı kurşun dururken ben o adama döner miyim. Bunu herkes anladı bir tek hâkime hanım anlamadı. 8 celsedir boşamıyor bizi. Bu nedenle reddi hâkim yapacağım. Son celsede de boşanamadık. Onun üzüntüsünü atlatamadan eve bir kâğıt geldi."