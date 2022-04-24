Kurtarın beni Ragıp'tan! Kendisini vuran eşinin adını kanla yazdı ama gene de boşanamıyor

Boyanma davasına kadın hakim bakıyor

“Boşanma davamıza kadın hâkim bakıyor. Olayı biliyor. Yine de bizi hâlâ boşamıyor. Sürekli tanık dinliyor. Vücudumda sıktığı kurşun dururken ben o adama döner miyim. Bunu herkes anladı bir tek hâkime hanım anlamadı. 8 celsedir boşamıyor bizi. Bu nedenle reddi hâkim yapacağım. Son celsede de boşanamadık. Onun üzüntüsünü atlatamadan eve bir kâğıt geldi."