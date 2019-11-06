Kurşun'un Tomris'i Begüm Akkaya'nın cesur pozları olay yarattı! Bu halinden eser yok
Fox TV'nin yeni dizisi Kurşun'da sol görüşüyle ön plana çıkan Tomris karakterini canlandıran Begüm Akkaya'nın sosyal medya paylaşımları bir anda gündeme geldi.
Daha önce Aşk ve Gurur, Bugünün Saraylısı ve Uçurum gibi dizilerde rol alan, 3 yıl aranın ardından ise Fox TV'de yayınlanan Kurşun dizisinde izleyicinin karşısına çıkan Begüm Akkaya, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Canlandırdığı Tomris karakterinin aksine 50 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı pozlarla gündeme gelen Begüm Akkaya'nın, dizideki halinden eser yok diyebiliriz.
28 yaşında olan ve kariyerine 'Beşinci Boyut' isimli televizyon dizisiyle başlayan Begüm Akkaya, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum da alıyor. Peki Begüm Akkaya gerçekte kimdir?
Begüm Akkaya kimdir?
8 Şubat 1991 İstanbul doğumlu olan Begüm Akkaya, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı mezunudur.