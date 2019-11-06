Kurşun'un Tomris'i Begüm Akkaya'nın cesur pozları olay yarattı! Bu halinden eser yok

Daha önce Aşk ve Gurur, Bugünün Saraylısı ve Uçurum gibi dizilerde rol alan, 3 yıl aranın ardından ise Fox TV'de yayınlanan Kurşun dizisinde izleyicinin karşısına çıkan Begüm Akkaya, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.