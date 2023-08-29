Kurşunlu sahilinde muhteşem dönüşüm
BURSA Büyükşehir Belediyesi sahillere değer katan çalışmalarına Gemlik Kurşunlu sahilini de ekledi. Yeşil alan düzenlemesi, yürüyüş yolu ve aydınlatma çalışmaları ile Kurşunlu sahili ayrıcalıklı bir kordona dönüştü.
Bursa’nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak için Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki 115 kilometre deniz kıyısı ile İznik ve Uluabat’taki 162 kilometre göl kıyısında önemli düzenleme çalışmalarını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sahillerdeki kaliteyi giderek yükseltiyor.
Yaz sezonu için 24 adet halk plajında, 29 idari personel, 135 temizlik personeli ve 30 araçlık filo ile 30 hektarlık sert zemin ve 76 hektarlık kumluk alanın temizliğini yapan, bu yıl hem İznik hem de Karacabey sahillerine mavi bayrak kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Gemlik’in Kurşunlu sahilinde de muhteşem bir dönüşüme imza attı.
Sahil bandında yürüyüş yollarının yetersizliği, istinat duvarlarındaki çökmeler ve zemindeki deformeler yüzünden sık sık bölge halkının şikayetlerine konu olan Kurşunlu sahili, Büyükşehir Belediyesi tarafından sil baştan yenilendi.
Işıl ışıl oldu
Yapılan 75 bin ton dolgu ile mevcutta 2 metre olan yaya kaldırımının genişliği 18 metreye çıkarıldı. Yaklaşık 400 metre uzunluğundaki sahil bandında 1500 metrekare olan yürüyüş alanı, yapılan düzenlemelerle 9500 metrekareye yükseltildi. Sahilde 2300 metrekare yeşil alan oluşturulurken, 52 adet ağaç ve 710 adet çalı bitkisi dikildi.