Kurşunlu sahilinde muhteşem dönüşüm

Yaz sezonu için 24 adet halk plajında, 29 idari personel, 135 temizlik personeli ve 30 araçlık filo ile 30 hektarlık sert zemin ve 76 hektarlık kumluk alanın temizliğini yapan, bu yıl hem İznik hem de Karacabey sahillerine mavi bayrak kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Gemlik’in Kurşunlu sahilinde de muhteşem bir dönüşüme imza attı.