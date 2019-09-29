Kurşun dizisinin Gülce’si Berrak Tüzünataç’ın yeni mesleği hayranlarını şaşırttı
FOX ekranlarında izleyici ile buluşmak için gün sayan 'Kurşun' dizisinde yer alacak güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, özel bir spor merkezinden gelen “ders verme” teklifini kabul etti. Tüzünataç, Uzun yıllardır yoga ve pilates yapıyor.
Uzun yıllardır yoga ve pilates yapan Berrak Tüzünataç, özel bir spor merkezinden gelen “ders verme” teklifini kabul etti.
“Kurşun” dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu, ekim ayından itibaren haftada 1 gün Bebeköy Mac’te yoga dersi verecek. Berrak Tüzünataç, ileride bir yoga stüdyosu açmayı da planlıyor.
FOX ekranlarında izleyici ile buluşmak için gün sayan 'Kurşun' dizisinin oyuncuları geçtiğimiz günlerde objektif karşısına geçmişti. Eğlenceli çekimden paylaşılan kareler büyük ilgi çekmişti. 70’li yılların birbirinden şık kostüm ve aksesuarları ile objektif karşısına geçen oyuncular, verdikleri pozlarla göz kamaştırmışlardı. Dizinin anlatıldığı dönemin renkli atmosferi fotoğraflara yansırken; özel styling çalışması yapılan oyuncular, yeni imajlarıyla çok konuşuldu.
'Kurşun', 1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’in (Burçin Terzioğlu) yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor.