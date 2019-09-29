Kurşun dizisinin Gülce’si Berrak Tüzünataç’ın yeni mesleği hayranlarını şaşırttı

FOX ekranlarında izleyici ile buluşmak için gün sayan 'Kurşun' dizisinin oyuncuları geçtiğimiz günlerde objektif karşısına geçmişti. Eğlenceli çekimden paylaşılan kareler büyük ilgi çekmişti. 70’li yılların birbirinden şık kostüm ve aksesuarları ile objektif karşısına geçen oyuncular, verdikleri pozlarla göz kamaştırmışlardı. Dizinin anlatıldığı dönemin renkli atmosferi fotoğraflara yansırken; özel styling çalışması yapılan oyuncular, yeni imajlarıyla çok konuşuldu.