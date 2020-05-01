Küresel karbon emisyonu oranında bu yıl tarihi bir düşüş yaşanabilir

Koronavirüs karantinaları sebebiyle ciddi oranda düşen sanayi üretimi ve seyahatler dünyanın enerji talebini ve küresel karbon salınımlarını da rekor seviyelerde düşürecek. Rapora göre enerji talebindeki toplam düşüşün yüzde 6 olacağı tahmin ediliyor. Buna paralel 2020 sonunda karbondioksit salınımında yıllık 2.6 milyar tona denk gelen yüzde 8'lik tarihi bir düşüş olacak.