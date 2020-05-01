Küresel karbon emisyonu oranında bu yıl tarihi bir düşüş yaşanabilir
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan ekonomik tedbirler ve karantina uygulamalarının enerji kullanımı ve karbondioksit salınımına etkisine ilişkin için bir dizi tahmin yayınladı. Buna göre 2020 yılında karbondioksit salınımında yıllık 2.6 milyar tona denk gelen yüzde 8'lik tarihi bir düşüş yaşanabilir. Bu oran 2009 yılında görülen finansal krizdeki düşüşün tam 6 katına işaret ediyor.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin başladığı günden bu yana enerji talebindeki değişikliklerle ilgili 'Global Enerji ve Karbon Emisyonları 2020' başlıklı bir rapor yayınladı.
Buna göre dünyada 10 yıldır kesintisiz bir şekilde artan doğal gaz talebinin 2020'de yüzde 5, kömür kaynaklı enerji üretiminin de yüzde 10 seviyesinde düşmesi bekleniyor.
Koronavirüs karantinaları sebebiyle ciddi oranda düşen sanayi üretimi ve seyahatler dünyanın enerji talebini ve küresel karbon salınımlarını da rekor seviyelerde düşürecek. Rapora göre enerji talebindeki toplam düşüşün yüzde 6 olacağı tahmin ediliyor. Buna paralel 2020 sonunda karbondioksit salınımında yıllık 2.6 milyar tona denk gelen yüzde 8'lik tarihi bir düşüş olacak.
2009 krizinin 6 katı
Söz konusu düşüş 2009 yılında görülen finansal krizdeki düşüşün tam 6 katı iken, ayrıca İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen yıllık düşüşlerden de 2 kat daha fazla.