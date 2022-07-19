Küresel ısınmanın işareti Sivas'ta çıktı! Kuruyan gölün yüzeyini buz tabakası sardı

Ulaş Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda çiftçi olan 58 yaşındaki Vahap Seyhan, gölün 90'lı yıllarda yavaş yavaş kurumaya başladığını belirterek, "1990'dan önce gölde müthiş bir canlılık vardı. Muazzam bir doğa harikasıydı, kuş cenneti gibi çok güzel bir yerdi burası. Angut, ördek, turna gibi yerli ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapardı. Buradaki kamışlardan gölü göremezdik. Hatta çocukluğumuzda buraya gelir yıkanırdık." dedi.