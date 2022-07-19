Küresel ısınmanın işareti Sivas'ta çıktı! Kuruyan gölün yüzeyini buz tabakası sardı
SİVAS Ulaş ilçesinde yaz aylarında tamamen kuruyan Tecer (Kellah) Gölü şaşkına çevirdi. Kuruyan gölün yüzeyini buz tabakası sardı
SİVAS Ulaş İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta yer alan, halk dilinde Kellah Gölü olarak bilinen Tecer Gölü'nden gelen görüntüler şaşkına çevirdi. Küresel ısınma dünyadaki doğal hayatı değiştirirken, Sivas'teki Kellah Gölü'nde de garip bir manzara yarattı.
Kellah Gölü her yaz sıcaklarla birlikte kuruyor. Bu yıl da 6. aydan itibaren suların çekildiği gölden geriye beyaz tuz tabakası kaldı.
Ulaş Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda çiftçi olan 58 yaşındaki Vahap Seyhan, gölün 90'lı yıllarda yavaş yavaş kurumaya başladığını belirterek, "1990'dan önce gölde müthiş bir canlılık vardı. Muazzam bir doğa harikasıydı, kuş cenneti gibi çok güzel bir yerdi burası. Angut, ördek, turna gibi yerli ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapardı. Buradaki kamışlardan gölü göremezdik. Hatta çocukluğumuzda buraya gelir yıkanırdık." dedi.