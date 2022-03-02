Kurduğu sistemle elektrik faturası yüzde 80 düştü! Fazla elektriği satıp para kazanıyor

Şişli "Güneş panelimiz 2019 yılında 178 bin TL’ye, seramızın kurulumu da 245 bin TL’ye mal oldu. Bunun yüzde 50’sini devletimiz karşıladı. Aksu’da güneş paneliyle elektrik üreten tek üreticiyiz” diye konuştu.