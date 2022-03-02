Kurduğu sistemle elektrik faturası yüzde 80 düştü! Fazla elektriği satıp para kazanıyor
ANTALYA’da yaşayan genç üretici, 2019 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yüzde 50 oranında hibe alarak kurduğu sistemle elektrik faturası derdinden kurtuldu.
Devlet desteğiyle Aksu’da güneş panelleriyle elektrik üreten ilk ve tek sera yaptırdıklarını belirten üretici Hasan Şişli, “ Aksu ilçesi Cihadiye mahallesinde 3 yıldır aktif çiftçilik yapıyorum. Çift ekim domates ekiyoruz." ifadelerini kullandı.
"Yeni dikim yaptık seraya" diyen Şişli "Seramız, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından aldığımız hibe desteğiyle güneş enerjisiyle çalışıyor. 25 kW gücünde, 96 tane güneş paneliyle 5 dekar kapalı alana sera kurdurduk." dedi.
Şişli "Güneş panelimiz 2019 yılında 178 bin TL’ye, seramızın kurulumu da 245 bin TL’ye mal oldu. Bunun yüzde 50’sini devletimiz karşıladı. Aksu’da güneş paneliyle elektrik üreten tek üreticiyiz” diye konuştu.
Elektrik ihtiyacının yüzde 80’nini güneş panellerinden karşıladıklarını kaydeden Hasan Şişli, “Burada motorlu havalandırma, sirkülasyon fanları, işçi evinin elektriği, sondajın elektriğini güneş panellerinden üretilen elektrikle karşılıyoruz. " dedi.