Kurbanlık keçi ellerinden kurtulup denize atladı, kaçmak isterken ölümden döndü!
Mersin’de kaçan bir kurbanlık keçi denize girerek yaklaşık 600 metre yüzdü tam boğulacakken çevredeki vatandaşlar hayvanı kurtarıp, jandarma aracılığıyla sahibine teslim etti. Kaçmak isterken az kalsın canından oluyordu. Bakın nasıl kurtuldu...
Her kurban bayramında olduğu gibi bu sene de kurbanlık hayvanların yaşattığı anlara tanık oluyoruz. Mersin'de sahibinden kaçmak isterken denize atlayan ve boğulma tehlikesi atlatan keçi, bakın neler yaşattı...
Mersin’de kaçan bir kurbanlık keçi denize atlayarak yaklaşık 600 metre yüzdü, tam boğulacakken çevredeki vatandaşlar hayvanı kurtarıp jandarma aracılığıyla sahibine teslim etti.
Olay, Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi sahilinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Lüfti Turaç’ın 3 gün önce aldığı kurbanlık keçi kaçtı. 3 gün boyunca kaçan keçi, sahil kenarında görüldü. Bu sırada keçi denize atlayarak yüzmeye başladı.
Yaklaşık 600 metre açılan keçinin boğulacağını fark eden çevre sakinlerinden Ali Çelikkaş ile Tuncay Zafer, denize girip hayvanı kurtardı. Kurtarılan hayvan jandarma ekipleri tarafından küpesinden yola çıkılarak önce satıcıya ardından da sahibine ulaşılarak teslim edildi.