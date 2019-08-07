Kurbanlığı doğru seçmezseniz dinen geçersiz olur! Kurbanlık için önemli bilgi
TÜRKİYE 11 Ağustos pazar günü bayram namazı ile kurban bayramı kutlamasına başlayacak. Kurbanlık alımları sürerken, uzmanlardan hem dini hem de sağlık açısından hayvan seçiminde dikkat etmeniz gereken önemli noktalar hakkında bilgiler geldi.
Kurban Bayramı için geri sayım sürerken hayvan pazarları kurban pazarlıklarına sahne oluyor. Kurban seçerken hem dini açıdan ve hem de sağlık açısından dikkat etmeniz gereken noktalar var. 2 yaşından küçük büyükbaş hayvanlar kurban edilemediği gibi, burnu akan bir hayvan da sağlıklı olmadığının işaretini verir. Sizler için hem kurbanlık seçimi için gereken püf noktaları hem de kurban kavurması, etin saklanması gibi önemli bilgileri hazırladık.
Dini açıdan kurbanlık nasıl olmalı?
Dini ölçülere uygun olması açısından kurban alımında dikkat etmeniz gereken noktalar var. Kurbanlığın, sağlıklı, besili olması, gebe olmaması, herhangi bir özrünün olmaması gerekiyor. Dini açıdan hayvanın kurbana uygun olma durumu büyükbaş hayvanın ağzını açtığınızda ergenleşen hayvanın ön iki süt dişinin dökülmesi, en az 2 tane kalıcı dişinin olması durumudur. Kalıcı dişlerin rengi, büyüklüğü, diş etine sağlamca bağlanması ile kolayca yan taraflarında bulunan süt dişlerinden ayrılırlar.
Kurban sağlık açısından nasıl olmalı?
Sağlık açısından baktığımızda, hayvanın dört ayağını yere basar şekilde, ayakta olarak görmemiz gerekmektedir. Kurbanlıkların kulaklarının küpeli olması, büyükbaş hayvanların pasaportlarının bulunması, küçükbaş hayvanların nakil belgelerinin olması gerekiyor. Kurbanlık olarak seçilecek sığır ve mandalar 2 yaşını, koyun ve keçiler ise 1 yaşını doldurmuş olmalı.
Hayvanın burnuna bakın
Kurbanlık hayvanın etrafında 1-2 tur dönerek tırnaktan sırt bölgesine kadar bir gözlemleyin. Birkaç metre yürütülerek topallık olup olmadığına, solumasının normal olup olmadığına bakın. Gözlemler önemlidir. Hayvanın burnunun üst kısmının kuru ya da çatlak olmaması gerekir. Nemli ve parlak olmalıdır. Çatlak ve kuru meme hayvanın hastalık geçirdiğini, ateşinin yüksek olduğunu gösterir. Burnun doğal deliklere dikkatli bakılmalıdır. Karakteristik burun akıntısı, ya da ishal belirtisi görülmemelidir.