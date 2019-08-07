Kurbanlığı doğru seçmezseniz dinen geçersiz olur! Kurbanlık için önemli bilgi

Kurban Bayramı için geri sayım sürerken hayvan pazarları kurban pazarlıklarına sahne oluyor. Kurban seçerken hem dini açıdan ve hem de sağlık açısından dikkat etmeniz gereken noktalar var. 2 yaşından küçük büyükbaş hayvanlar kurban edilemediği gibi, burnu akan bir hayvan da sağlıklı olmadığının işaretini verir. Sizler için hem kurbanlık seçimi için gereken püf noktaları hem de kurban kavurması, etin saklanması gibi önemli bilgileri hazırladık.