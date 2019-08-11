Kurban yerine kendilerini kestiler! İstanbul'da 791 acemi kasap hastanelik oldu
Her yıl olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar hastanelerin acil servislerini doldurdu. İstanbul'da toplam 791 acemi kasap hastanelik oldu
Kurban Bayramı'nın ilk dakikalarından itibaren yurdun dört bir yanından "acemi kasap" haberleri geldi.
Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin Yörük Selim ek hizmet binasına gelerek tedavilerini yaptıran acemi kasaplardan Kadir Ceyhan, geçen bayramda sağ elini, bu bayramda da sol elini kestiğini belirterek, "İnsan 2 defa keser mi, kesermiş. Kendi kurbanımızı keserken bıçağı elime soktum" dedi.
Belediyelerin gösterdiği kesim yerlerine giden vatandaşlar, kurbanlarını kesmeye başladı. Önemsiz kesileri olan yaralılar ayakta yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi.
İstanbul'da ilk gün 791 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.
Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerine başvuran 791 kişinin bıçak, satır kesiği ve hayvan tepmesi gibi nedenlerle yaralandığı belirtildi.