Kurban yerine kendilerini kestiler! İstanbul'da 791 acemi kasap hastanelik oldu

Kurban Bayramı'nın ilk dakikalarından itibaren yurdun dört bir yanından "acemi kasap" haberleri geldi.

Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin Yörük Selim ek hizmet binasına gelerek tedavilerini yaptıran acemi kasaplardan Kadir Ceyhan, geçen bayramda sağ elini, bu bayramda da sol elini kestiğini belirterek, "İnsan 2 defa keser mi, kesermiş. Kendi kurbanımızı keserken bıçağı elime soktum" dedi.



