Kurban Bayramı'nda sıcak hava etkili olacak! İşte bayram hava tahmin raporu
Bayram boyunca en yüksek hava sıcaklığının Ankara'da 32-35, İstanbul'da 30-33, İzmir'de 36-39 dereceler arasında olacağı öngörülüyor.
Kurban Bayramı arifesinde Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde, bayramın ilk günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen hafif sağanak dışında bayram sonuna kadar ülke genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Kurban Bayramı Hava Tahmin Raporu
Meteoroloji Genel Genel Müdürlüğünce hazırlanan Kurban Bayramı Hava Tahmin Raporu'na göre, bayram tatili süresince ülke sıcak havanın etkisinde kalacak.
Hava az bulutlu ve açık olacak
Arife günü Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde, bayramın ilk günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen hafif sağanak dışında, bayram sonuna kadar ülke genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.
Bu hafta yurdun kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normalleri altına düşen ve hafta ortasından itibaren artmaya başlayan hava sıcaklıklarının, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca sürmesi bekleniyor.