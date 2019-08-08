Kurban Bayramı'nda sıcak hava etkili olacak! İşte bayram hava tahmin raporu

Kurban Bayramı'nda sıcak hava etkili olacak! İşte bayram hava tahmin raporu

Bayram boyunca en yüksek hava sıcaklığının Ankara'da 32-35, İstanbul'da 30-33, İzmir'de 36-39 dereceler arasında olacağı öngörülüyor.

Kurban Bayramı'nda sıcak hava etkili olacak! İşte bayram hava tahmin raporu - Sayfa 1

Kurban Bayramı arifesinde Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde, bayramın ilk günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen hafif sağanak dışında bayram sonuna kadar ülke genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

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Kurban Bayramı'nda sıcak hava etkili olacak! İşte bayram hava tahmin raporu - Sayfa 2

Kurban Bayramı Hava Tahmin Raporu

Meteoroloji Genel Genel Müdürlüğünce hazırlanan Kurban Bayramı Hava Tahmin Raporu'na göre, bayram tatili süresince ülke sıcak havanın etkisinde kalacak.

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Kurban Bayramı'nda sıcak hava etkili olacak! İşte bayram hava tahmin raporu - Sayfa 3

Hava az bulutlu ve açık olacak

Arife günü Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde, bayramın ilk günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen hafif sağanak dışında, bayram sonuna kadar ülke genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

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Kurban Bayramı'nda sıcak hava etkili olacak! İşte bayram hava tahmin raporu - Sayfa 4

Bu hafta yurdun kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normalleri altına düşen ve hafta ortasından itibaren artmaya başlayan hava sıcaklıklarının, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

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