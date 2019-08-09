Kurban Bayramı'da bunu sakın yapmayın uzmanlar kesin bir dille uyardı

Kendi yağı ile pişsin: Kurban Bayramı’nı sağlıklı bir şekilde geçirmek için önerilerde bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Murtaza Çit, bayramda kontrolü elden bırakmamak gerektiğini ifade ederek “Etle yapılan yemekler kendi yağı ile pişirilmeli ve ilave yağ eklenmemeli” ddedi.