Kurban Bayramı'da bunu sakın yapmayın uzmanlar kesin bir dille uyardı
Kurban Bayramı'nda yapılıp yapılmaması gerekenler konusunda uyarlarda bulunan uzmanlar, bu sefer de bayramda kesinlikle göz ardı etmemeniz gereken bir yanlışa dikkat çekti.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklarını alan vatandaşlar heyecanla Pazar gününün gelmesini bekliyor. Kestikleri kurbanlıkları aynı gün içinde tüketecek olan vatandaşlara ise uzmanlardan kesin bir dille uyarılar yapılıyor.
Kendi yağı ile pişsin: Kurban Bayramı’nı sağlıklı bir şekilde geçirmek için önerilerde bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Murtaza Çit, bayramda kontrolü elden bırakmamak gerektiğini ifade ederek “Etle yapılan yemekler kendi yağı ile pişirilmeli ve ilave yağ eklenmemeli” ddedi.
Ölüm sertliği: Kurban etlerinin kesildikten hemen sonra tüketilmesiyle ilgili uyarıda bulunan Çit, "Bayram günü yeni kesilmiş hayvanın eti hemen tüketilmek üzere kavrulur. Etler sindirimi zor olan besinlerdir. Özellikle yeni kesilmiş hayvanın etinde rigor mortis (ölüm sertliği) olur ve etteki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar." dedi.
Birkaç gün dinlendirilmeli: Kurban etlerinin kesildikten hemen sonra tüketilmemesi gerektiğini de vurgulayan Çit, "Buzdolabında birkaç gün (en az 24 saat) dinlendirilmeli veya marine edilerek buzdolabında en az 8 saat bekletildikten sonra tüketilmelidir” ifadelerine yer verdi.