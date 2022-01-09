Kuran'dan 'Bakara' mesajı veren Gonca Vuslateri'den Cübbeli Ahmet'ten uyarlanan 'öp beni yut beni' şarkısında dans

Kuran-ı Kerim okumaya başladığını kişisel Instagram hesabından paylaşan Gonca Vuslateri, 17-25 Aralık döneminin AB Bakanı Egemen Bağış'ın gazeteci Metehan Demir ile arasında geçen “Her cuma bir ayet sallıyorum, Bakara makara…” sözlerine atıfta bulunarak, Kuran okumaya başladığında ilk baktığı surenin Bakara suresi olduğunu belirterek “Önce o sureye bir baktım.. Güzel.. Cezasız kalmayacak. Amin” ifadelerini kullanmasıyla ilgi çekti. Ünlü oyuncu, bu çok konuşulan paylaşımının ardından bir paylaşım daha yaparak dikkat çekti. Vuslateri, Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir konuşmasından 'öp beni yut beni yala beni şap beni şup beni, manyak manyak işler' söz öbeğinden uyarlanan şarkıda dans ettiği anları paylaştığı videosuyla sosyal medyayı salladı.