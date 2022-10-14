Küpe takmak için takıcıda deldirdiği kulağı hayatını kabusa çevirdi!

"Kulağının aşağıya düşme tehlikesi oluşacaktı"

Bu tür bir işlemin basite alınmaması gerektiği konusunda aileleri uyaran anne Göksu, “En azından aile yanında olmadan böyle bir işlem yapılmasın. Bu konuda aileler bilinçlendirilsin. Bize göre çok basit bir şey, kulağını deldirmiş ama kızım çok acı çekti. İlk deldirdiği zaman biraz akıntısı vardı ve daha sonra her iki kulağında da şişkinlik oluştu. Tedavisi için Serik Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Bölümüne gittik, Antalya Tıp Fakültesine sevk etti."