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Kum fırtınası hayatı felç etti! Nefes alınmıyor onlarca kişi 'boğulma' şikayetiyle hastaneye koştu

Kum fırtınası hayatı felç etti! Nefes alınmıyor onlarca kişi 'boğulma' şikayetiyle hastaneye koştu

IRAK'ın Salahaddin ilinde dün başlayan yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. "Nefes darlığı ve boğulma" şikayetiyle onlarca kişi hastanelik oldu. İşte o görüntüler...

Kum fırtınası hayatı felç etti! Nefes alınmıyor onlarca kişi 'boğulma' şikayetiyle hastaneye koştu

Kum fırtınası başkent Bağdat ve güney illeri başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde etkili oldu.

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Kum fırtınası hayatı felç etti! Nefes alınmıyor onlarca kişi 'boğulma' şikayetiyle hastaneye koştu

Salahaddin Devlet Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kum fırtınasından dolayı onlarca kişinin "nefes darlığı ve boğulma" şikayetiyle hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

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Kum fırtınası hayatı felç etti! Nefes alınmıyor onlarca kişi 'boğulma' şikayetiyle hastaneye koştu

Açıklamada, il merkezi ve civar köylerden toplam 216 kişinin kum fırtınasından etkilendiği, bu kişilerin büyük çoğunluğunun tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

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Kum fırtınası hayatı felç etti! Nefes alınmıyor onlarca kişi 'boğulma' şikayetiyle hastaneye koştu
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