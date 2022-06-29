"Küllerinden doğan bir Anka kuşu gibi hissediyorum" diyen Petek Dinçöz'ün Miami'deki evi göz kamaştırdı

2000'li yıllara şarkıları, dansları ve oyunculuğu ile damga vuran kısa süre içerisinde geniş hayran kitlesine ulaşan, adını milyonlara duyuran Petek Dinçöz 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile dünya evine girmiş ve sahnelere ara vermişti. Ünlü çift geçtiğimiz günlerde 8 yıllık evliliklerini noktalamış, Dinçöz haberi sosyal medyadan duyurmuştu. Kodaloğlu'ndan olan oğlu İrfan Aslan'ın eğitimi için soluğu Miami'de alan Dinçöz 42. yaşına oğlu ile girerek " "Küllerinden doğan bir Anka kuşu gibi hissediyorum" dedi...