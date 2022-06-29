"Küllerinden doğan bir Anka kuşu gibi hissediyorum" diyen Petek Dinçöz'ün Miami'deki evi göz kamaştırdı
Mankenlikle başladığı kariyerine şarkıcılığı ve oyunculuğu ekleyerek devam eden kısa süre içerisinde geniş hayran kitlesine ulaşan Petek Dinçöz 2000'lere danslarıyla, güzelliği ile damga vurmuştu. Dinçöz 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile dünya evine girmiş ve sahnelere ara vermişti. Geçtiğimiz günlerde 8 yıllık evliliklerini noktalayan ünlü çift haberi sosyal medyadan duyurdu. Kodaloğlu'ndan olan oğlu İrfan Aslan'ın eğitimi için soluğu Miami'de alan Dinçöz'ün yeni evi göz kamaştırdı...
2000'li yıllara şarkıları, dansları ve oyunculuğu ile damga vuran kısa süre içerisinde geniş hayran kitlesine ulaşan, adını milyonlara duyuran Petek Dinçöz 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile dünya evine girmiş ve sahnelere ara vermişti. Ünlü çift geçtiğimiz günlerde 8 yıllık evliliklerini noktalamış, Dinçöz haberi sosyal medyadan duyurmuştu. Kodaloğlu'ndan olan oğlu İrfan Aslan'ın eğitimi için soluğu Miami'de alan Dinçöz 42. yaşına oğlu ile girerek " "Küllerinden doğan bir Anka kuşu gibi hissediyorum" dedi...
Sosyal medyadan duyurdu
Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurmuş ve Miami'ye yerleşmişti.
Yeni yaşında yeni evinden kare
Serkan Kodaloğlu ile ayrıldıktan sonra kendisine yeni bir yol çizen Petek Dinçöz süper lüks evinden paylaşımlarla sosyal medyada boy göstermişti. Boşandıktan sonra Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Petek Dinçöz'e Reza Zarrab'ın 700 bin dolara ev aldığı iddia edilmişti. Seren Serengil, Petek Dinçöz'ün ABD'deki evinin görüntülerini yayınlamıştı. Petek Dinçöz son olarak yeni yaşında süper lüks evinden paylaşımda bulundu.
Anka kuşu gibi hissediyor
"Küllerinden doğan bir Anka kuşu gibi hissediyorum" diyen Petek Dinçöz'e sanatçı dostları destek mesajları yağdırdı.